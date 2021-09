Black out nel centro di Vigliano, lavori in corso. Vazzoler: “Faccio appello alla pazienza”

Ha fin da subito generato preoccupazione l'improvviso ed inspiegabile black out del tardo pomeriggio di mercoledì 22 settembre, che ha riguardato, fra l'altro, la zona del Municipio, della Biblioteca civica e della Polizia Locale di Vigliano Biellese.

“Malgrado il veloce ripristino della corrente nella zone interessate – spiega il sindaco Cristina Vazzoler – le auto di e-distribuzione che circolavano velocemente in zona ci hanno fatto intuire subito che la questione dovesse essere assai seria. Così è, infatti: un cavo sotterraneo, posato circa 60 anni fa e parte di una dorsale dell’infrastruttura elettrica, deve essere urgentemente sostituito. L’intervento tampone fatto nella serata di mercoledì ha comportato la deviazione dei flussi su altre diramazioni, che rischiano il sovraccarico con conseguenze a cascata sull’intera rete. Ci hanno pertanto richiesto con urgenza di poter procedere fin da giovedì mattina: sulla via Milano, nei pressi del Comune, è stato tagliato l’asfalto appena ripristinato dopo i lavori alle condutture del gas che hanno riguardato per un lungo periodo il nostro territorio. E-distribuzione sarà al lavoro anche di notte: entro la fine della settimana chiuderanno i fori praticati; nei giorni successivi, dopo il necessario assestamento del terreno, si potrà procedere con la nuova asfaltatura".

Il primo cittadino sottolinea che "ci hanno comunicato inoltre che questo lavoro dovrà essere ripreso in primavera per il rinnovo di una più ampia parte della rete. Pur comprendendo la necessità di intervento devo dire che siamo sbalorditi ed impotenti di fronte a questi continui interventi sulla pavimentazione stradale che rendono problematica la circolazione e, a lungo andare, generano insofferenza e fastidio da parte dei cittadini. Capisco la loro irritazione, sottolineando però che l’amministrazione comunale non può intervenire su questioni infrastrutturali come queste, meno che mai nei casi di urgenza come quello della sostituzione del cavo in questione. Facciamo appello alla pazienza ed alla comprensione di tutti: contare su servizi di utenza adeguati e sicuri è fondamentale per la quotidianità di tutti noi. Faremo tuttavia il possibile affinché il disagio sia contenuto e vigileremo sul rispetto dei tempi che ci hanno comunicato”.