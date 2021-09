Concorsi pubblici, oltre 150 posti a bando presso il Ministero della Difesa

Scadranno il 14 ottobre prossimo i due bandi di concorso attivati a settembre dal Ministero della Difesa per arruolare, nell’Esercito e nell’Aeronautica, oltre 150 tra allievi ufficiali e sottotenenti, come si apprende dall’apposita sezione del portale specializzato Concorsi Pubblici.

Esercito, bando per allievi ufficiali: 101 posti disponibili

La procedura di selezione, per titoli ed esami, è finalizzata all’ammissione di 101 “Allievi all’11° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario”, come si legge nel bando pubblicato dal sito ufficiale del dicastero.

Per il Corpo degli Ingegneri sono disponibili 66 posti, suddivisi nel seguente modo:

- tre posti per i laureati in posti per laureati in Ingegneria aerospaziale e astronautica;

- un posto per i laureati in Ingegneria aeronautica;

- cinque posti posti per i laureati in Ingegneria delle comunicazioni;

- dieci posti per i posti per laureati in Ingegneria elettronica;

- un posto per i posto per laureati in Ingegneria elettrica;

- sette posti per i laureati in Informatica, o Ingegneria informatica o Sicurezza informatica;

- quattro posti per laureati in Ingegneria meccanica;

- quattordici posti per laureati in Ingegneria civile, purché abilitati all’esercizio della professione;

- quindici posti per laureati in Architettura e ingegneria, purché abilitati all’esercizio della professione;

- tre posti per laureati in Scienze chimiche;

- un posto per laureati in Scienze e tecnologie geologiche;

- due posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

Anche i posti disponibili per il Corpo di Commissariato (15 in tutto), sono suddivisi nello stesso modo, ovvero:

- quattro posti per laureati in Giurisprudenza;

- undici posti per laureati in Scienze dell’economia.

Per quanto riguarda il Corpo Sanitario, sono messi a bando 20 posti, così suddivisi:

- tredici posti per laureati in Medicina e chirurgia, purché siano abilitati all’esercizio della professione;

- cinque posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all’esercizio della professione;

- due posti per laureati in Farmacia e farmacia industriale.

Oltre ai titoli di studio sopra indicati, per poter essere ammessi alla procedura di selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver compiuto 38 anni prima del termine del bando;

- cittadinanza italiana;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né essere stati licenziati per provvedimento disciplinare;

- non essere stati dichiarati obiettori di coscienza (per i candidati di sesso maschile);

- non essere stati condannati per delitti non colposi;

- non essere sottoposti a misure di prevenzione;

- aver tenuto una condotta incensurabile.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in modalità telematica, attraverso l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Difesa.

Bando per 58 sottotenenti dell’Aeronautica

Il bando, per titoli ed esami, mette a concorso 58 posti; di questi, 30 sono destinati al reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica mentre 23 posti sono riservati alla selezione dei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico. I restanti cinque posti sono messi a bando per arruolare Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico.

Per quanto riguarda i requisiti, il testo del bando specifica che i candidati devono aver svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale (senza demerito) presso l’Arma, il Corpo e la categoria di appartenenza. In aggiunta, non devono essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento di grado superiore e non aver compiuto (entro il termine della scadenza del bando) il 52° anno di età. Per inviare la domanda di partecipazione, i candidati devono registrarsi sul sito del Ministero della difesa e completare la procedura online.