"Parco del Bellone, imbarazzante biglietto da visita" un lettore scrive FOTO

Ho scattato alcune foto il 22-23/9 durante una passeggiata nel parco pubblico del Bellone dal Bottalino verso via Golzio.

Senza dilungarsi su scontate ironie circa la vocazione turistica del Biellese che a quanto pare cerca di rendersi attrattivo anche per gli appassionati di extreme running, ormai non si tratta più solo di mancanza assoluta di manutenzione, ma di pericolo per la incolumità pubblica.

Mi rivolgo ai giornali in quanto le numerose segnalazioni agli uffici comunali fin dalla scorsa primavera - la situazione fortunatamente non era così compromessa - hanno ottenuto dall’Ufficio Parchi e Giardini solo la laconica assicurazione “si provvederà a rimuovere il manufatto” con riferimento a quel povero residuo di panchina all’ingresso di via Golzio: a distanza di mesi il “manufatto” è ancora là più barcollante che mai!

Non so se i responsabili degli uffici preposti siano mai andati a fare una passeggiata nei parchi come fanno, o tentano di fare tanti Biellesi; in effetti credo che per loro non dovrebbe chiamarsi passeggiata, ma piuttosto ispezione di beni pubblici dei quali sono appunto responsabili.

Sottigliezze a parte, mi auguro che vedendo documentata sui giornali una simile vergogna lo sdegno che ne deriverà costringa chi di dovere a prendere urgentemente i dovuti provvedimenti.

Le recenti interessanti iniziative per il rilancio del Biellese che coinvolgono giustamente anche il turismo non dovrebbero confrontarsi con simili realtà!"