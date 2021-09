Tor 330, l’impresa di Gianluca Slanzi: “Ho stretto i denti e sono andato avanti” FOTO

Tra i biellesi arrivati al traguardo del Tor des Géants spicca il nome di Gianluca Slanzi che ha concluso la gara con un tempo di 133 ore e 42 minuti, migliorando nettamente l’ultima performance di 147 ore.

Gianluca non ha corso solamente contro il tempo e la fatica ma, soprattutto, contro un problema allo stomaco che ha compromesso la sua alimentazione e, conseguentemente, il recupero delle energie: “Ho perso 5 kg – racconta – ma non è stato devastante come l’ultima volta. Facevo fatica a deglutire ma ho stretto i denti e sono andato avanti”.

Così, tra una difficoltà e l’altra, è arrivato all’ultimo tratto e la voglia di migliorarsi ha preso il sopravvento sul dolore, permettendogli di fare una tirata unica fino alla conclusione. Un’impresa che il runner biellese è riuscito a realizzare grazie anche al supporto della sua famiglia: “Mio moglie e mia figlia mi sono state accanto per tutta la gara e mi hanno raggiunto dove potevano. Li ringrazio infinitamente per il loro affetto, è stata un’esperienza bellissima”.