Sabato la prima amichevole gialloverde contro i Ruggers Trevisium

Un primo test impegnativo per la squadra allenata da Marco Porrino, che comunque, non vede l’ora di confrontarsi per verificare il livello di ogni singolo elemento.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “La scelta di sfidare i Ruggers nel preseason è stata fatta banalmente per evitare squadre iscritte al nostro girone. Nei programmi avevamo fissato un incontro, precedente a questo che poi è saltato, con Cus Milano, per partire con maggior tranquillità, invece inizieremo opposti a una compagine di livello. Sarà un test provante, ma era quello che stavamo cercando. Ci servirà per crescere e lavorare sull’impostazione del nostro assetto migliore. Porterò tutti i ragazzi disponibili e l’intento è quello di provarli tutti con un numero adeguato di minuti. Penso che giocheremo due tempi da quaranta minuti ciascuno e non i soliti quattro da venti, per cercare immediatamente il vero ritmo partita. Decideremo in accordo con il tecnico di Treviso. La squadra è preparata, la volontà di dare il massimo c’è. Siamo ancora in fase di amalgama dei nuovi innesti e adattamento alla nuova organizzazione di gioco. Gli incontri amichevoli, in fondo, servono proprio a questo”.

Kick off alle ore 16.30.