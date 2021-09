Lo stadio Pozzo/La Marmora ancora protagonista: sabato c’è Torino-Empoli

Il grande calcio giovanile ancora protagonista a Biella. Il Torino Primavera di mister Coppitelli, dopo la roboante vittoria per 3-0 contro l’Entella in Coppa Italia, disputerà il 4° turno di andata del campionato Primavera Timvision sul rettangolo dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella.

I granata si confrontano con i toscani dell’Empoli. Appuntamento per questo sabato, 25 settembre, con fischio d’inizio alle 15.Biglietti disponibili direttamente al botteghino dello stadio Pozzo al costo di 10 euro, 5 euro il ridotto per gli Under 16. I cancelli dello stadio apriranno un’ora prima rispetto al fischio d’inizio. Il match sarà in diretta Tv canale 61 DDT, App Sportitalia e www.sportitalia.com.Si ricorda che per l’accesso è obbligatorio Green Pass + Documento d’identità.

La Primavera granata è ormai di casa a Biella, sin dal ritiro estivo di agosto. Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Mercoledì la Coppa Italia sul sintetico di corso 53° Fanteria, sabato un match di cartello ancora a Biella, questa volta allo stadio. Biella sta portando anche bene al Torino, 3-0 in coppa e secondo posto in classifica in campionato. La collaborazione prosegue e siamo felici di poter promuovere i nostri impianti sportivi con la Primavera del Torino. Chissà che questo legame non possa proseguire. Nel frattempo per gli appassionati di calcio e per tutti i cittadini si potrà vedere ancora una volta a Biella un match molto interessante”.