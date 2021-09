Al Battistero di Biella arriva la musica dei Seraphic Eyes

Tra le proposte del weekend biellese non poteva mancare la musica delle band del nostro territorio. In particolare, sabato 25 settembre a partire dalle 21, il Battistero di Biella accoglierà le sonorità grunge e punk dei Seraphic Eyes e del loro ‘Time of Chaos Tour’. La band, nata nel 2011, è composta da Alberto Marconetto (voce e chitarra), Laura Gagliardi (basso e cori, temporaneamente sostituita da Walter Guabello) e Alessio Azzalin (batteria e cori).