"Caffè latte...tra un caffè e una poppata"

Nuovo ciclo di incontri da ottobre per mamme con neonati dai primi giorni di vita ai 9 mesi di età. Cinque gli appuntamenti con esperte del personale educativo e sanitario dell’ASLBI: dalla condivisione di gioie e fatiche dei primi mesi, ai tanti modi per giocare con il tuo bimbo man mano che cresce, tra ansie ed insicurezze alla scoperta della “mamma” che si vorrebbe diventare.

“Caffelatte mi ha fatto compagnia, è stato un momento prezioso di serenità perché condividi le preoccupazioni, è come una pausa caffè rigenerante tra persone che ti capiscono..ti senti ascoltata senza giudizio”... questi i motivi che portano le mamme a partecipare.

Gli incontri si inseriscono nelle offerte del Centro per le Famiglie del Consorzio IRIS e del Consultorio per le Famiglie (Consorzio Cissabo-Aslbi), chiamate “Conversazioni tra genitori” dalla nascita all’adolescenza. Sono incontri di confronto tra professionisti e genitori per condividere esperienze quotidiane di genitorialità, cercare buone strategie di sopravvivenza e costruire nuovi pensieri sull'educazione e la crescita dei propri figli. E’ uno spazio dove raccontare esperienze, dubbi e paure portando il proprio punto di vista, insieme ai conduttori e a coloro che condividono lo stesso meraviglioso e difficile ruolo: fare le mamme e i papà. Ed è anche un modo per sentirsi meno soli.

Tutti gli incontri sono gratuiti, per ora ancora on line su piattaforma Teams, ma è necessaria l’iscrizione ai numeri 3357920454 - 3664936348 L’attività “Caffè latte..” si ripete durante l’anno, pertanto i genitori impossibilitati a iscriversi nel mese di ottobre, ma interessati a partecipare a successivi appuntamenti, possono rimanere informati mandando un messaggio su Whatsapp o telefonando ai numeri indicati. Centro per le famiglie del Consorzio IRIS- “Il Patio” BIELLA Via Caraccio, 4 tel 015-8352462 cell 335 7920454 e mail: patio@consorzioiris.net Consultorio per le famiglie COSSATO Via Maffei, 59 tel 015-15159481 cell 366-4936348 e mail: cf@cissabo.org