Wool Experience, nuovi spettacoli teatrali targati Amici della Lana

Il progetto Wool Experience di Amici della Lana anima il Lanificio Botto e il villaggio operaio e viene realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Biella, e il patrocinio della Provincia di Biella, ATL e altri enti. La Rete Museale Biellese terminerà la propria attività ufficiale in questo fine settimana, ma le aperture a Miagliano proseguiranno fino a metà ottobre.

Il 25 settembre verrà rappresentato nello spazio miaglianese dell’anfiteatro P408 Malamore, ma l’amore no di Guido Ceronetti, della Compagna di Storie di Piazza aps, partner anche nella creazione degli eventi al Lanificio. Il 26 settembre due le passeggiate che verranno presentate a Miagliano e guidate da Matteo Negro. Malamore, ma l’amore no è il terzo spettacolo della serie di spettacoli al femminile che hanno debuttato a Miagliano dal mese di agosto in poi e verrà presentato alle 20.30 di sabato 25 settembre all’anfiteatro P408, tempo permettendo. In caso di maltempo si riparerà al Lanificio.

Lo spettacolo Malamore, ma l’amore no ha debuttato in Toscana in occasione dei festeggiamenti che il Comune di Cetona (SI) ha dedicato dal 20 al 24 agosto al suo cittadino più illustre: Guido Ceronetti. E’ stato ripreso in questo 2021 da un’equipe al femminile totalmente rinnovata: le torinesi Noemi Garbo, Luisa Trompetto e le biellesi Oriana Minnicino con la regia di Manuela Tamietti, attrice storica del Teatro dei Sensibili. Lo spettacolo fonde musica, teatro di figura, poesia, teatro di strada raccontando un’epoca molto cara all’autore che ci porta a metà del secolo scorso. Scenografie, costumi e marionette sono realizzati da Laura Rossi. Ingresso 12 euro, ridotto per associati. Appuntamento alle 20,30 previa prenotazione e nel rispetto delle norme vigenti al numero 320 0982237 o info@storiedipiazza.it

Il 26 settembre all’interno della giornata di festa dedicata al turismo e alla cultura, con il progetto: “La Valle dell’Acqua – storie di lavoro, di pietra e di lana”partenza alle 9,30, al Lanificio Botto di Miagliano in via Vittorio Veneto 2, con una visita naturalistica guidata da Matteo Negro dell’associazione Gaia di Biella dal titolo “Gli alieni a Miagliano” nella quale tra il torrente Cervo e il canale Roggia i partecipanti andranno alla scoperta delle biodiversità del luogo con un occhio di riguardo al tema della pietra. Nel pomeriggio si replica alle 16 nel programma Wool Experience sempre con il biologo Matteo Negro in passeggiata lungo il torrente alla scoperta delle pietre della Valle. Prenotazioni amicidelllana@gmail.com 320- 0982237.