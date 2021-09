Uccisi 4 agnelli a Pettinengo, dopo Ternengo e Graglia nuovo attacco sulle valli biellesi

Un nuovo attacco di animali è avvenuto nel Biellese. Questa notte 4 agnelli sono stati sbranati e fatti a pezzi nel cortile di un'abitazione di Pettinengo. A segnalare il fatto lo stesso proprietario che ha subito allertato le forze dell'ordine.

Sono in corso gli accertamenti e i sopralluoghi di rito da parte dei Carabinieri Forestali di Biella, giunti sul posto insieme al veterinario dell'ASL per dare un volto all'animale responsabile dell'attacco. Dai primi rilievi effettuati, l'autore potrebbe essere un canide ma nei prossimi giorni seguiranno accertamenti per stabilire con esattezza i dettagli dell'aggressione.

Non è la prima volta che si segnalano casi simili: nelle scorse settimane, infatti, si sono registrati uccisioni di animali a Ternengo (leggi qui) e Graglia (clicca qui).