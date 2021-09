Scontro tra due mezzi alla rotonda di Salussola, ci sono dei feriti

Incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi, 23 settembre, a Salussola, in prossimità della rotonda vicina alla sede di Cabrio Edilizia. A rimanere coinvolti nel sinistro due mezzi, tra cui un furgoncino della nettezza urbana, per cause ancora da accertare.

Sono rimasti lievemente feriti i due conducenti e trasportati al Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118. La strada è stata chiusa al traffico per quasi tre ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei due veicoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.