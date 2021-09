Offrono servizi per conto del Comune ma non è vero: “Non aprite la porta e chiamate forze dell'ordine” (foto di repertorio)

A Occhieppo Inferiore si presta particolare attenzione al fenomeno delle truffe. Nei giorni scorsi, a seguito di segnalazioni pervenute, il Comune ricorda alla cittadinanza di “non aprire la porta a persone che si presentano come autorizzate dal Comune per offrirvi un servizio. Se tentano di farlo telefonare al numero unico di emergenza (112) o chiamare la Polizia locale al numero 015.591791. Il Comune non affida incarichi a personale o call center per variazioni di utenze come energia elettrica, gas, servizio idrico, fognario, telefonico e internet”.