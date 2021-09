Muore a soli 23 anni, un grave lutto ha sconvolto il Biellese

Un grave lutto ha gettato nel dolore il mondo sportivo biellese: a soli 23 anni è mancato Marco Germanetti, giovane molto conosciuto e figlio di Ezio Germanetti, presidente del Bear Wool Volley.

Una giovane vita spezzata prima del tempo a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. 5 mesi fa era prematuramente scomparsa la madre Patrizia all'età di 54 anni. In queste ore sono tante le realtà sportive che si sono strette al dolore della famiglia, a cominciare dalla pagina Facebook del Bear Wool Volley: “Tutto il movimento della pallavolo biellese – si legge nel post – si stringono uniti in un grande abbraccio a Ezio e Giulia. Ciao Marco, ora gioca a pallavolo anche da lassù”.

Anche il TeamVolley, la Fipav Ticino Sesia Tanaro, la Scuola Pallavolo Biellese, la Fipav Piemonte Volley e tanti altri stanno condividendo sulle proprie bacheche messaggi di cordoglio. La veglia di preghiera sarà recitata domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Gaglianico. Sempre qui saranno celebrati i funerali sabato 25 settembre, alle 14.