Ha in auto casco, documenti e chiavi di casa rubati a un 16enne (foto di repertorio)

Aveva rubato il casco e i documenti dal motociclo di un 16enne di Livorno Ferraris che, sabato 11 settembre, aveva parcheggiato il veicolo nei pressi degli impianti sportivi di Villareggia, assicurando il casco con una catena alla ruota, nascondendo all'interno i documenti di guida e di circolazione e le chiavi di casa.

Quando, dopo circa due ore, il ragazzo è tornato a riprendere il motociclo, si è accorto che nel frattempo ignoti malfattori gli avevano portato via il casco contenente i documenti e le chiavi di casa. Il giovane, sconsolato, aveva sporto denuncia la mattina successiva dai carabinieri di Livorno Ferraris.

Mercoledì mattina, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Cigliano, durante un controllo alla circolazione stradale, ha fermato un’autovettura condotta da un 22enne, dimorante a Viverone, che, durante le fasi di identificazione, è apparso molto nervoso. I Carabinieri hanno perciò deciso di perquisire l’autovettura, rinvenendo nel bagagliaio un mazzo di chiavi nonché la patente di guida e la carta di circolazione intestate al 16enne di Livorno Ferraris.

Il 22enne è stato perciò accompagnato in caserma a Cigliano e al termine degli accertamenti è stato deferito per ricettazione alla Procura della Repubblica di Vercelli. La refurtiva è stata restituita all’adolescente che ha ringraziato calorosamente i Carabinieri per l’epilogo positivo della vicenda.