Vigliano: Lunedì il primo incontro di sviluppo personale, movimento e sana alimentazione

Il corso di Sviluppo Personale di Gruppo, organizzato da Claudio Canessa della ASD Armonia in Equilibrio, verrà presentato lunedì 27 settembre alle ore 21; sarà una serata gratuita interamente dedicata al Coaching. Gli argomenti trattati durante la serata avranno, come cappello introduttivo, una sintesi su questo mondo e sulla sua importanza, in quanto strumento essenziale per riconoscere il proprio potenziale, aiutare a crescere interiormente e a credere in sé stessi.

Un percorso di consapevolezza fisica e interiore, importante per rimanere forti e centrati, imparando a riconoscere le proprie risorse interne utili per superare i difficili momenti che la vita presenta. L’obiettivo principale di questo primo percorso è quello di imparare a dare il massimo e a sentirsi pienamente capaci di creare la vita che davvero si desidera.

Sarà per questo fondamentale agire su diversi aspetti: sulla componente fisica, per avere un buon rapporto con il proprio corpo, un più elevato vigore e un miglioramento dell’autostima; sulla componente alimentare per ritrovare la giusta energia fisica e mentale; e, infine, sul proprio sviluppo personale, per poter attingere a tutti quegli strumenti interiori che spesso non sappiamo gestire, ma che fanno davvero la differenza: consapevolezza, capacità di leggere la realtà, sviluppo della propria creatività, fiducia e motivazione.

Di seguito, il programma dettagliato degli incontri, da 60 minuti ciascuno del corso di Gruppo di Sviluppo Personale:

Primo incontro

Momento di conoscenza

Presentazione del programma

Il cambiamento a piccoli passi – Entrare nel Flusso

Secondo incontro

Definizione della situazione attuale

Comprendo dove sono e dove voglio andare.

Chi sono

La Giornata Ideale

Terzo incontro

La ruota della vita

La ruota dei ruoli

Quarto incontro

Consapevolezza alimentare – Nutrirsi Correttamente per essere Efficienti

Alimentazione Serena

Conflitto Interno ed Equilibrio Alimentare

Nozioni e Controllo Alimentare

Quinto incontro

Il corpo tempio dell’anima

Il Corretto Rapporto con il nostro Corpo e con l’Esercizio Fisico

Riconoscere il Benessere

Il Giusto Atteggiamento

Fitness e Wellness

Programmazione e Strategia Vincente

Sesto incontro

I 5 Obiettivi (Gli obiettivi)Come definire un buon obiettivo (Motivante Realizzabile) Chiarezza d’intenti, quanto è importante e perché

Mission e Vision - Le Credenze Limitanti

Settimo Incontro

Sviluppa la creatività e fai emergere i tuoi talenti

I Miei Valori

Individua tutte le Opzioni che hai a disposizione per creare ciò che desideri

Supera i blocchi agendo sul dialogo interno e sul focus

Migliora la tua autostima

Ottavo incontro

Piano d’Azione (Tappe e sotto-tappe)

Le visualizzazioni

La motivazione

Crea la tua mappa della Visione

Il Coaching non è un percorso di guarigione ma di riequilibrio e potenziamento per evolvere o cambiare in meglio, per realizzare i propri obiettivi. Presume consapevolezza e responsabilità, due qualità raggiungibili attraverso la conoscenza di sé stessi, della propria vera essenza, ovvero il proprio “germoglio”. Solo così si potrà comprendere dove realmente si desidera rivolgere i propri passi, individuare quel sentiero personale che condurrà a realizzare i più bei desideri della vita. Perché “Nessun vento è propizio per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare” (Seneca).

L’evento si terrà presso la palestra piscina “Armonia in Equilibrio ASD” di Vigliano Biellese. Claudio Canessa è: Life Coach, Personal Wellness Coach, Personal Trainer.

Per informazioni: claudiomscs@gmail.com– Cell. 348 0085486