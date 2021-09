Nuovo cantiere in arrivo a Miagliano, si mette in sicurezza la strada per Case Code

Nuovo cantiere in arrivo nel comune di Miagliano che prenderà il via entro la fine di settembre e che riguarda l'attività di messa in sicurezza di via Lanati, meglio conosciuta come strada per frazione Case Code.

Le opere programmate nella tratta stradale prevedono il rifacimento del manto bitumoso, l’ampliamento degli elementi per la raccolta delle acque meteoriche, il consolidamento di parte di versante e l’installazione di guardrail. "E’ un cantiere importante – sottolinea il sindaco Alessandro Mognaz – sia sotto il profilo economico, in quanto il progetto impegnerà risorse prossime ai 90mila euro utilizzate in ragione di un finanziamento statale, sia perché finalizzato al miglioramento delle condizioni di viabilità e della sicurezza della strada. Quest’area è strutturalmente molto fragile ed è già stata oggetto di precedenti interventi di prevenzione dal dissesto idrogeologico, motivazioni che ci hanno indotto al questo investimento".

Per consentire le opere saranno previste limitazioni alla viabilità della tratta, soprattutto in ragione della complessa operazione di consolidamento del versante; l'amministrazione si scusa pertanto per il temporaneo disagio, mitigato tuttavia dalla consapevolezza che questi lavori accresceranno la futura sicurezza e fruibilità della strada.