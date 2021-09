Una donna alla guida della Pro Loco di Torrazzo

Il nuovo presidente della Pro Loco di Torrazzo è Debora Lorenzon, prima donna da quando è nata l’associazione turistica. Anche il direttivo, che ringrazia il presidente uscente Giorgio Menaldo per la passione che messo negli anni alla sua guida, è completamente rinnovato, con il vice presidente Giancarlo Vargiu, la segretaria Stefania Menaldo (vice sindaco di Torrazzo) e Moreno Pozzi come tesoriere.

La squadra è composta in totale da 20 volontari, tra cui anche 5 non residenti, “Tutte persone che credono nel lavoro di squadra e nel nostro territorio” ha dichiarato Lorenzon “Con cui è bello lavorare e arrivare ad ottimi risultati come quelli ottenuti con il Ferragosto Torrazzese, quando finalmente siamo tornati ad un minimo di normalità, pur rispettando tutte le normative anti Covid19”.Già in programma numerose iniziative per l’autunno.

Il 2 ottobre al bocciodromo alle 17.30 è prevista la presentazione del libro di viaggio di Odina Grosso Roviera “Nel magico mondo delle montagne pakistane”. Continueranno gli appuntamenti con la castagnata di ottobre, Halloween per i bambini ed altri eventi in fase di programmazione.