Tor 330, Valentino Santi Amantini racconta:” Esperienza molto profonda che sicuramente riproverò”

Valentino Santi Amanti, 58 anni, impiegato di Amazon, è stato autore di un’ottima prova nella gara del Tor330.

Dopo aver percorso 213 km e 1300 m di dislivello in circa 80 ore, Valentino è stato costretto ad arrendersi per un problema muscolare: “Ero in tempo sulla tabella di marcia che mi ero prefissato per completare il percorso, ma un infortunio al quadricipite mi ha impedito di completare la gara – racconta - In 80 ore ho dormito circa 1 ora e mezza, ho tenuto un buon ritmo gara ma ad un certo punto ho sentito un fastidio muscolare e mi sono dovuto fermare. Nonostante tutto è stata un’esperienza molto profonda che mi ha consentito di conoscere nuove persone con cui ho condiviso un po’ di fatica”.

Valentino conclude soffermandosi sul fascino di questa competizione: “Se partecipi al Tor Des Geants rimani stregato, sicuramente farò in modo di partecipare alla prossima edizione e tenterò di raggiungere l’obiettivo che mi ero prefissato quest’anno: completare il difficile percorso del Tor 330.”