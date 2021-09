Tor 330, Massimo Malgaroli si ferma ma non finisce qui

Il Tor 330 si è rivelato una prova impegnativa anche per Massimo Malgaroli che, dopo una partenza ottima, è stato costretto a ritararsi al centesimo chilometro. Causa un’irritazione alla gamba che lo ha costretto a fermarsi alla base di Cogne.

È stato dunque un imprevisto a frenare la corsa dell’atleta 41enne: “Avevo messo in conto qualche evento inaspettato – commenta Massimo – ma non avrei mai detto che sarebbe capitato così presto. Mi dispiace soprattutto perché i primi chilometri erano andati decisamente bene e avevo saputo gestire al meglio le mie forze”. Tuttavia, l’avventura di Massimo non finisce qui e il prossimo Tor si affaccia già all’orizzonte: “Riproverò sicuramente. È un’esperienza bellissima”.