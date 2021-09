Tor 330, Chiara Tallia è prima assoluta tra i biellesi: “Sempre stata bene nonostante i fastidi fisici”

Impossibile restare indifferenti davanti ad un risultato di questo calibro, un mix di esperienza, preparazione e volontà. Al suo settimo Tor des Géants la 43enne Chiara Tallia ha divorato la concorrenza arrivando prima tra i biellesi e settima tra le donne.

Le ore da lei trascorse sulle montagne valdostane sono state 119 e, nonostante il percorso fosse più lungo che in passato (350 chilometri a causa dell’inagibilità di alcuni sentieri), Chiara ha brillantemente superato il suo tempo precedente di 123 ore: “Sono sempre stata bene – confessa l’atleta – nonostante un leggero fastidio al ginocchio sinistro che, dopo un po’ di chilometri, è sparito da sé, grazie anche ai bendaggi”.

Questo Tor è stata una gara molto più solitaria rispetto alle edizioni precedenti, complice la situazione attuale e la minor partecipazione del pubblico. Tuttavia, l’immersione nella natura e la concentrazione su sé stessi hanno portato i dovuti benefici: “La condizione di maggior solitudine – racconta Tallia – non è stata un ostacolo per me. Sono già abituata ad allenarmi per conto mio o al massimo con 2-3 persone”.