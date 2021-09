La Prevostura riparte e cambia il suo percorso

Cresce l’attesa giorno per giorno, in vista del ritorno de La Prevostura Mtb, la classica delle classiche del calendario piemontese offroad. Il 10 ottobre Lessona tornerà ad accogliere le Mtb per un appuntamento ormai classico, ma che forse anche più di altri ha sofferto la cancellazione dello scorso anno, come quasi tutte le altre Granfondo, a causa della pandemia.

Gli organizzatori hanno dato vita nel 2020 a un’edizione Virtual diluita nel tempo, ma è chiaro che la gara è tutta un’altra cosa, soprattutto considerando i paesaggi che solo la Prevostura è in grado di offrire. Il tracciato di gara, in occasione della 22esima edizione della corsa che sarà valida per il circuito Nord Ovest Mtb, è stato ridisegnato per l’occasione, con nuovi single track che lo renderanno più spettacolare che mai. Il totale dei km da percorrere è 47, una distanza adatta al finale di stagione, mentre il dislivello complessivo è di 1.400 metri. Naturalmente l’epicentro della corsa resta Lessona (BI), luogo dalla grande tradizione enologica, a ridosso delle Prealpi Biellesi con il Monte Rosa sullo sfondo.

L’edizione di quest’anno avrà due grandi novità al suo interno: la prima è che verrà prevista anche la presenza delle E-bike, impegnate a scelta sul tracciato di gara (ma fuori classifica) oppure su quello cicloturistico di 22 km; la seconda è che i montepremi della gara saranno equiparati fra uomini e donne, mandando così un messaggio di uguaglianza che speriamo sia raccolto dalla gran parte degli organizzatori. Insieme alla Granfondo, quest’anno la gara riservata a Esordienti e Allievi avrà il valore di Gran Prix d’Inverno regionale, recuperando così l’evento cancellato a inizio stagione per la pandemia.

La prova prenderà il via dagli Impianti Sportivi di Lessona, teatro anche dell’arrivo, alle ore 9:45. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 30 euro fino all’8 ottobre, poi sono previsti aumento nel weekend. In tantissimi hanno già provveduto, anche da fuori regione per un appuntamento classico per chiudere la stagione in bellezza. Per informazioni: Amici Mtb Lessona, tel. 340.1516377 e 334.1242662, www.laprevosturamtb.it