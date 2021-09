Giunta Biella, la dichiarazione del viceministro Pichetto

"Rafforzare la giunta di Biella con una persona di esperienza politica e professionale come quella di Gabriele Mello Rella vuol dire mettere a disposizione della città impegno, responsabilità e straordinaria capacità. Ne condivido dunque pienamente la scelta e sono assolutamente convinto che l’apporto offerto sarà per tutti un grande valore aggiunto, adesso e nei mesi a venire”. Parola del viceministro Gilberto Pichetto attraverso una nota stampa, giunta poco fa in redazione.

“In merito ai giudizi negativi espressi da miei colleghi sull'ingresso in giunta di Mello, sono certo che Gabriele saprà ben distinguere tra ciò che è privato, ciò che è partito e ciò che è istituzionale – commenta Pichetto - Come esponente di Forza Italia vedo pertanto con favore e piacere che chi ha una lunga militanza in questo partito, così come Mello, sia considerato anche dalle altre forze politiche una risorsa aggiuntiva da tenere in considerazione, assieme alla nostra tradizionale rappresentanza".