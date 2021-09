Quali sono le zone più verdi di Milano? Una mappa per chi vuole acquistare casa

I trasporti e la facilità di muoversi tra punti diversi della città; servizi come scuole, supermercati, negozi, uffici pubblici nelle vicinanze ma, anche, le attrattive culturali o di svago a portata di mano sono i più classici tra i fattori che incidono sulla scelta di cercare casa in una zona o in un’altra di Milano. Sempre più spesso, però, chi è intenzionato a comprare casa per sé e la propria famiglia tiene conto e considera come vantaggio anche la vicinanza di parchi, giardini pubblici e aree verdi dove fare sport, giocare con i bambini, prendere una boccata d’aria in pausa dallo smart working, passeggiare e rilassarsi la domenica. Ecco, allora, una piccola guida alle zone più verdi di Milano dove acquistare casa.

Partendo da sfatare un falso mito e, cioè, che ci si debba spostare in periferia o addirittura nell’hinterland milanese per trovare un po’ di natura e di verde sotto casa. Alcune delle zone più belle di Milano, quelle da sempre più apprezzate da chi arriva in città in visita o per lavoro e intenzionato a viverci, lo sono proprio in virtù degli ampi viali alberati e dei grandi parchi cittadini che interrompono il susseguirsi di palazzi storici o edifici moderni e futuristici. Parco Sempione è, per esempio, uno dei più grossi polmoni verdi della città e comprare casa in quartieri come Arco della Pace significa poterlo raggiungere ogni volta che ci si voglia concedere due passi immersi nella natura. Gli abitanti di Porta Venezia sanno bene che i Giardini Montanelli sono il posto ideale per una corsetta mattutina o per godersi una passeggiata al tramonto e lo stesso vale per i Giardini della Guastalla, il Parco dei Navigli o i solo un po’ più decentrati, ma sempre comodi da raggiungere, Parco Ravizza o Parco Solari. Il verde è sicuramente diverso ma non manca, però, anche in quartieri nuovi e di recente riqualificazione come Isola: qui l’attrazione principale per gli amanti della natura sono, certamente, il Bosco Verticale e la Biblioteca degli alberi.

È Parco Nord (e Affori) la zona più verde di Milano dove vivere

Tra le zone più verdi di Milano, però, e interessanti per le opportunità immobiliari che offre – immobili di ampie metrature a prezzi al metro quadro ancora piuttosto interessanti per chi compra, ma destinati a crescere nel breve periodo – c’è senza dubbio l’ampia area di Parco Nord, il più grande dell’intera area metropolitana meneghina. Qui, appena fuori dall’area residenziale e dai palazzi e i centri commerciali di Milano Nord si trova un complesso formato in realtà da almeno tre aree distinte e tutte di grande interesse ambientale: Villa Litta, l’ex Ospedale Paolo Pini e, soprattutto, il Parco delle Favole che da ex cava destinata a diventare una gronda pubblica è stato trasformato dai comitati cittadini in quasi trenta mila metri quadri alberati. Oggi, insomma, la zona di Affori è tra le più convenienti per chi voglia acquistare casa a Milano e desideri farlo in un quartiere in cui non manchino verde e spazi aperti dove dedicarsi all’attività fisica nel tempo libero o giocare con i propri bambini.