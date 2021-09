Scuola Senza Pareti, nuovo appuntamento per settembre

Un incontro dedicato alla conoscenza delle nozioni di base sul mondo della api. Dalla biologia alla comprensione del ciclo di vita dei piccoli insetti e del processo di produzione del miele. Gianluca Ferrarotti guiderà i partecipanti in una giornata all’insegna della conoscenza alternando momenti di pratica nella relazione con le colonie di api mellifere ligustiche, a momenti di riflessione collettiva e di teoria.

Il ritrovo è alle 9,30 alla Trappa di Sordevolo, alle 10 l’introduzione alla biologia delle api, alle 11 il ciclo di produzione del miele, pranzo al sacco o presso la foresteria, alle 14 la visita all’apiario e alle 16 si affronteranno i lavori stagionali per mantenere sani gli alveari.

La partecipazione è gratuita e limitata a 10 persone. Termine per le iscrizioni venerdì 24 settembre via email coordinatore@ecomuseo.it Per informazioni 349 3269048.