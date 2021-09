Conto alla rovescia per il festival Contemporanea. Parole e storie di donne

Mancano pochi giorni alla seconda edizione del festival Contemporanea. Parole e storie di donne. L’apertura sarà venerdì 24 settembre alle21 al Teatro Sociale con un reading letterario che sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per le borse lavoro per donne in condizioni di fragilità.

L’ingresso è libero, è consigliata la prenotazione a segreteria.contemporanea@gmail.com

Sabato 25 e domenica 26 settembre dalle ore 9.30 fino a sera a Palazzo Ferrero si susseguiranno 20 ospiti che ci parleranno di libri, moda, arte, architettura, tennis, cibo e tv. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione, fatta eccezione per i due pranzi con la scrittrice.