A Piatto Edilnol presenta la rivoluzione 4.0 nel campo dell’edilizia

Una presentazione in grande stile quella di Edilnol, che si terrà venerdì 24 Settembre dalle 12 alle 20, presso il Ristorante “Al Fuori Campo”, Frazione Malina, 5 a Piatto (BI).Protagonisti i macchinari e le attrezzature dell’industria 4.0.Durante la giornata sarà possibile scoprire, con il supporto degli specialisti Edilnol, i nuovi prodotti Next Generation appena introdotti nel mercato; vedere all’opera le nuovissime attrezzature “Smart Attachment” e assistere alla presentazione dei punti di forza dei Miniescavatori Cat Next Generation.

I mezzi in prova saranno il 301.7, 302, 303, 303.5, 306 e 262.Sul versante delle attrezzature si potrà beneficiare della presenza dei fornitori che si occuperanno di illustrare come esse possano massimizzare la versatilità delle macchine compatte. Infine, saranno presentati anche i vantaggi del credito d’Imposta 4.0 e del contributo Sabatini 4.0.

Dalle 12.30 sarà possibile pranzare presso il ristorante “Al Fuori Campo” con Menù alla Carta oppure degustando la specialità del giorno: la Panissa. Alle ore 17.30 verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Nel frattempo, I giocatori di Edilnol Pallacanestro Biella saranno ospiti dell'evento per qualche scatto fotografico e qualche passaggio e tiro a canestro con i fans nella palestra presente nella struttura del Fuori campo.

Partecipare al Roadshow è facilissimo, basta registrarsi all’indirizzo www.edilnol.it/roadshow-2021. Per motivi di sicurezza sarà possibile ospitare un numero contingentato di clienti.Per la sicurezza di tutti, è stato predisposto un protocollo anti-Covid che prevede l’obbligo di mascherina anche all’aperto, la misurazione della febbre all’ingresso e l’igienizzazione delle mani in varie occasioni.

Parteciperanno all’evento i seguenti marchi: CAT, PRAMAC, SEA TECHNOLOGY, SAVIS, COSMOS, RURMEC, IMER, TECKSYSTEM, IMI CONSULTING, FIOCCHI BOX, ITALPUNTE, METALMECCANICA MODERNA, DEFINITIVE CLM, SPEKTRA, DIADORA UTILITY.