A Bielmonte la tavola rotonda per approfondire la storia e la natura del territorio

La giornata di sabato 25 settembre a Bielmonte sarà interamente dedicata al territorio: per l’occasione verrà infatti allestita una tavola rotonda con interventi di esperti del settore.

Si partirà alle 10 con l’introduzione, alle 10:20 prenderanno il via gli interventi legati a storia, scienze della terra, musei e architettura. Alle 12 ci sarà la discussione aperta al pubblico, alle 12:20 una breve pausa e il trasferimento a Piana del Ponte per la visita in programma. Alle 13 si pranzerà con la polenta concia al rifugio di Piana del Ponte, alle 14 visita guidata e alle 16 l’evento si concluderà.

Necessario prenotare ed essere muniti di Green Pass. Per informazioni e per riservare i posti in sala: alpsam@alpsam.org o 338.6184408.