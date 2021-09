Vietti, presidente Uib: “Il nostro territorio si merita un futuro degno del suo passato” Foto

Con Paolo Bricco come moderatore della tavola rotonda, all'assemblea presso Città Studi ieri 21 settembre 2021 è parlato di PNRR da più punti di vista, evidenziando le priorità essenziali per le imprese e l’importanza di un passaggio veloce e snello dalla governance centrale al delivery locale. Transizione ecologica e digitalizzazione sono stati argomenti centrali, nella consapevolezza che dallo sviluppo strategico di questi due assi dipende il futuro della manifattura e del territorio.

A partecipare all'evento sono stati attori di primo piano della scena economica e politica nazionale: Gilberto Pichetto, vice Ministro biellese allo Sviluppo Economico; Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte; Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria e il presidente Uib, Giovanni Vietti. La fiducia è invece la variabile che Marc Lazar, politologo, professore Science PO di Parigi e presidente della School of Government Luiss di Roma, ha posto al centro della sua analisi gli scenari europei e italiani: una fiducia che è condizione necessaria per il successo di NextGeneration EU e che va ricostruita a tutti i livelli.

“La fine del 2021 ci riserva uno scenario complesso da governare, che può tradursi in un’occasione di ripartenza senza precedenti. Dobbiamo riuscire a coglierla. Per farlo, serve una cabina di regia con governance snella e competente: dobbiamo sapere dove andare e come farlo, senza deviazioni o rallentamenti a danno di tutti”. Con queste parole, il presidente dell’Unione Industriale Biellese Giovanni Vietti, ha concluso il suo intervento ieri all’Assemblea dell’associazione in cui ha ribadito la volontà di “fare sistema” grazie al ruolo di Uib come forza propulsiva e propositiva dello sviluppo. Per quanto riguarda il settore tessile, il presidente Uib ha annunciato un’iniziativa particolarmente rilevante la realizzazione di uno dei 4 Recycling hub per il settore tessile che sono stati indicati dal PNRR a livello nazionale.