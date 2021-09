A Coggiola un concerto per la Comunità L'Albero di Masseranga

Un concerto in favore della Comunità L'Albero di Masseranga. Questo lo scopo della nuova iniziativa realizzata dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola (in collaborazione con l'Auser Valsessera) e in programma alle 15.30 di domenica 26 settembre al Municipio di Coggiola. L'ingresso è a offerta libera. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid ed è richiesto il possesso del Green Pass.