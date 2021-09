Tre auto si scontrano a Vigliano Biellese

Intervento dei Carabinieri a Vigliano Biellese per un incidente stradale: a rimanere coinvolti, per cause da accertare, tre autoveicoli. Fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito nell'impatto. Il fatto si è verificato ieri, 21 settembre, in prossimità dell'ingresso dell'area commerciale della Bennet.