Incidente stradale nella notte a Mongrando, coppia in ospedale

Sarà da accertare la dinamica esatta del sinistro stradale autonomo avvenuto questa notte nel territorio di Mongrando. A rimanere coinvolta un'auto con a bordo una coppia. Quest'ultima è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e il carro attrezzi per il recupero del mezzo incidentato.