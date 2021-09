Il maltempo non ferma “Aspettando… Pray in vetrina” FOTO

Il maltempo non ferma “Aspettando… Pray in vetrina”

Grande successo per l’evento “Aspettando… Pray in vetrina”, svoltosi nel weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre. Le strade si sono riempite di persone e, nonostante l’acquazzone che ha colpito nella notte tra sabato e domenica, il programma è stato rispettato per intero. Complici della sua buona riuscita sono state le numerose strutture coperte messe a disposizione del pubblico.

Una menzione speciale va alla proiezione video delle passate edizioni di Pray in vetrina che ha saputo conquistare i partecipanti al punto di essere replicato il pomeriggio successivo su richiesta degli stessi. Soddisfatti anche i commercianti che hanno allestito i mercatini.