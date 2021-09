AIL Biella organizza un corso di formazione finalizzato al reclutamento di nuovi volontari e all’aggiornamento formativo dei volontari attivi ma aperto anche a quanti avessero interesse a partecipare anche solo a titolo di crescita personale. Il corso prevede 7 momenti formativi ricchi di interessanti tematiche e si terrà dal 4 al 25 ottobre a Palazzo Gromo Losa in Corso del Piazzo 22 , in orario 17/19. Per informazioni e iscrizioni: info@ailbiella.it