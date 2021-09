Valdilana, 22 nuovi posti auto a Mosso

22 nuovi posti auto a Mosso. A darne notizia l'amministrazione comunale di Valdilana che ha siglato un accordo con la Parrocchia Beata Vergine Assunta della Municipalità di Mosso per l'acquisto, da parte del Comune, di una parte del campetto vicino alll'Istituto "Gae Aulenti".

“Nell'area – si legge nel post - verranno realizzati 22 posti auto e una passerella che porterà alle scuole. Nella parte restante, che rimarrà di proprietà della parrocchia, si prevede la sistemazione di un campetto da calcio ed uno spazio per il gioco libero a disposizione per le attività parrocchiali. La realizzazione di nuovi parcheggi è sempre stato un obiettivo dell'amministrazione. In futuro sono previsti ulteriori interventi per la riqualificazione di tutto il territorio comunale”.