Vaccini Covid, ecco lo sportello per le esenzioni

Vaccini Covid, lo sportello per le esenzioni

Nella sede del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Biella, in via don Luigi Sturzo, 20 a Biella, nell’ambito della campagna vaccinale COVID-19, è disponibile uno sportello dedicato alla verifica delle esenzioni dalla vaccinazione. Il servizio è attivo dalle 14 alle 16, dal lunedì al venerdì tramite appuntamento inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: infocovid19@aslbi.piemonte.it .

Possono rivolgersi allo sportello le persone in possesso di certificato medico che attesti l’esenzione alla vaccinazione COVID per motivi di salute (controindicazione permanente o momentanea), come riportato nel Comunicato Stampa trasmesso lunedì 20 settembre 2021 dalla nostra Azienda Sanitaria Locale.