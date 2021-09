Provincia Biella chiede stato di calamità a Regione: danni per oltre 16 milioni di euro

A seguito degli eventi calamitosi del 24 e 25 luglio scorso, la Provincia di Biella, con la collaborazione dei comuni interessati, ha raccolto alla data del 17 settembre, segnalazioni di danni, per complessivi 16.613.526,11 milioni di euro, di cui 757.994,92 per danni a stabili o infrastrutture pubbliche.

Il 26 agosto la Provincia di Biella ha inoltrato alla Regione Piemonte la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità, istanza che ha rinnovato, aggiornandola, il 21 settembre. “Si informa – spiega la Provincia - che al momento lo stato di calamità non è ancora stato dichiarato, sono in corso contatti con gli uffici regionali per fornire ulteriori aggiornamenti”.