Biella, piazza Martiri si trasforma in un villaggio sportivo aperto ai cittadini

Come annunciato durante la conferenza stampa dello scorso 15 settembre, questo weekend, a partire da venerdì, Biella ospiterà sul territorio la Commissione di ACES Europe che oltre a ricevere il dossier di candidatura di Terra della Lana a Comunità Europea dello Sport 2023 visiterà tutti i 29 comuni interessati dal punto di vista delle discipline sportive praticate.

Fra i vari appuntamenti organizzati al fine di rendere un’adeguata accoglienza alla Commissione, in città sono stati organizzati alcuni eventi pubblici a cui la cittadinanza è invitata a partecipare ed in particolare: Venerdì 24.09.2021, ore 21, Palazzetto dello Sport di Via Pajetta - Appuntamento con ‘Campioni sotto le stelle’, sponsorizzato da Fondazione FILA Museum con gli attesi ospiti: Andrea Lucchetta e Ciccio Graziani intervistati da Alessandro Alciato; Domenica 26.09.2021, a partire dalle 9,00 per tutta la giornata, la Cittadella dello Sport Biellese ubicata in piazza Martiri sarà a disposizione di tutta la popolazione che potrà conoscere i programmi delle Federazioni provinciali, gli eventi sportivi promossi dai comuni ma potrà anche provare alcune discipline sportive in impianti temporaneamente installati in piazza (non necessita greenpass per l’accesso alla cittadella).

Durante il weekend inoltre sono state organizzate nei differenti comuni incontri, esibizioni o vere e proprie competizioni sportive. I momenti ufficiali a cui sono invitati anche i giornalisti, saranno: incontro con la commissione nella sala del Consiglio per il momento della consegna ufficiale del dossier, previsto in comune il 24 settembre al mattino (ore 9,15); conferenza stampa alla presenza dei membri della commissione e della autorità, prevista per domenica mattina (26.09) al teatro Sociale Villani, alle ore 11.