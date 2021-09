A Valdilana e in Valsessera parte “l'operazione tampone sospeso”: ecco di cosa si tratta

Parte a Valdilana e in Valsessera l'operazione tampone sospeso. A darne notizia l'associazione di volontariato La Zattera di Pray che opera nell'ambito sociale, socio-educativo e socio-culturale.

“Tre tamponi a settimana per andare al lavoro sono circa 180 euro al mese: una spesa non indifferente per alcune persone e per alcune famiglie – si legge nella pagina Facebook della realtà della Valsessera - Molte ci stanno già segnalando la loro difficoltà economica. Per far fronte a questa emergenza abbiamo deciso di istruire un fondo solidale, in collaborazione con la cooperativa sociale Oltreilgiardino Onlus di Trivero. Chiunque voglia contribuire, anche con un piccolo importo, può fare un’offerta tramite bonifico sul conto corrente della nostra associazione IT28 H 05034 44420 000000000234 con causale: Tampone sospeso. Le richieste di aiuto, invece, devono arrivare alla mail info.lazattera@gmail.com con oggetto Richiesta tampone sospeso entro il 3 ottobre (solo da Valsessera e Valdilana). Cercheremo di capire a chi dare priorità e come aiutare tutti. È un momento difficile. Dobbiamo essere uniti per garantire alle persone il sacrosanto diritto al lavoro, al di là delle scelte personali in merito al vaccino e alla propria salute. Grazie a chi darà una mano! Noi ci crediamo!”.