Top Race top fun al GC Cavaglià, torna la Coppa del Presidente

L’ultimo weekend al Gc Cavaglià è stato all’insegna della competizione e della festa. Tra team scozzesi, belle “hawaiane” e gran finale con musica dal vivo la Top Race si conferma uno degli appuntamenti più divertenti del calendario annuale. La classica competizione a squadre, che ha visto al via un’ottantina di partecipanti, si è giocata con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4, Stableford). Il miglior risultato lordo se lo è aggiudicato il team composto da Giancarlo Magnani, Lidia Filippone, Ferdinando Filippone e Gianna Doati con 66 punti.

Nel netto si sono imposti Lucio Salogni, Piero Ceresa, Marcello Turotti e Massimo Buscaglia con 88 punti seguiti al 2° posto da Giovanna Magarini, Gianni Greppi, Enrica Aprile e Diego Platini con 86 e al 3° posto da Simona Berardinelli, Ivano Renzo Burello, Ramona Micu e Giovanni Vasta con 86. I premi speciali per il “dress code” sono andati a Giulia Meggiorin, Elena Rossi, Monica Corallino e Prisca Rolando e a Simone Bucino, Giovanni Nicoletti, Stefano Griggio e Alberto Caneparo.

Il nearest to the pin buca 6 femminile è andato a Elena Craveia con m. 2,34. Nearest buca 10 maschile Andrea Naborrini m. 2,74. Nearest buca 12 femminile Monica Corallino m. 3,54. Nearest buca 12 maschile Pierfranco Cena m. 3,45. Per il Gc Cavaglià è arrivato ad uno dei weekend più attesi della stagione. Sabato 25 e domenica 26 settembre c’è infatti in programma la Coppa del Presidente una delle gare di tabellone.

Si giocherà sulla distanza di 36 buche con prima categoria medal e 2a/3a categoria con l'innovativa formula maximum score (per risultato massimo si considererà il quadruplo bogey che nei par 3 sarà il punteggio di 7, nei par 4 sarà 8 e nei par 5 sarà 9). Si potrà partecipare anche ad un solo giorno di gara con premi di giornata previsti per domenica. A fine premiazione seguirà rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.