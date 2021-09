Rhythmic School stellare, oro per la coppia Sapino-Bravaccino

Domenica si è svolta la prima prova del campionato regionale individuale Gold allieve FGI organizzata al Palapajetta di Biella dalla Ginnastica Lamarmora, in gara le migliori allieve di Piemonte e Valle d’ Aosta. Ottima prova delle ginnaste della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che hanno dominato due delle quattro categorie in cui era suddivisa la gara.

La prima a scendere in pedana è stata Giulia Sapino in gara nella categoria A4 (ginnaste del 2009); entrata in gara al nastro con una pregevole performance, ha poi proseguito con una eccellente prova al cerchio, una superlativa esibizione alla palla per conclude con un’ altrettanto ottima prova alle clavette. Ha concluso con un punteggio totale di 55,700 che l’ ha proiettata al primo posto, con un margine di 4 punti sulla seconda classificata e di ben 10 sulla terza.

Ha gareggiato nella categoria A2 (atlete del 2011) Ginevra Bravaccino, che iniziando con una buona prova al cerchio, ha poi proseguito con un’ottima prova al corpo libero ed un’eccellente prova alla fune terminando con un punteggio complessivo di 32,550, risultando il più elevato della categoria. Per lei primo posto con un margine di 7 decimi sulla seconda e di 2,50 punti sulla terza. Ha accompagnato le atlete in gara l’istruttrice Arianna Prete, mentre la DT Tatiana Shpilevaya era impegnata nel corpo giudicante.

“Le nostre atlete hanno gareggiato con ottima determinazione e buona concentrazione – dichiarano dallo staff tecnico – i risultati ottenuti sono il giusto coronamento al grande lavoro che le ginnaste hanno svolto nel periodo estivo. Non era facile mantenere un elevato standard qualitativo nell’effettuazione di tutti gli attrezzi (quattro per le A4 e tre per le A2) considerando il fatto che le atlete non gareggiavano da tre mesi. Giulia ha ottenuto una vittoria con scarti abissali nei confronti delle sue avversarie, mentre Ginevra ha vinto nettamente ma con margini minori. Entrambe, nonostante il primo posto, hanno ancora buoni margini di crescita e questo fa ben sperare per il proseguo del campionato che vedrà la seconda prova fra due settimane a Saluzzo, dove le avversarie faranno di tutto per migliorare le loro performances e tenteranno di insidiare le nostre atlete”.

“Da parte nostra – concludono le tecniche - proseguiremo nello sviluppo della preparazione per farci trovare pronte, e se possibile, migliorare ancora la qualità e la pulizia delle nostre esibizioni”. Domenica prossima, si disputerà la seconda prova del campionato regionale di specialità gold a Borgosesia. In gara a difendere i colori della Rhythmic School Matilde Sabattini, assente alla prima prova ma che cercherà di dimostrare il suo valore in questa gara senza appello, per tentare di superare il turno e raggiungere la prova interregionale. Le specialità che la vedranno in gara saranno la fune e le clavette.