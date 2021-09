Il Teens doma Vercelli 78-76 a Bielmonte

Il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti chiude il mini ritiro di due giorni a Bielmonte battendo 78-76 i Vercelli Rices (serie C Silver) nella seconda amichevole stagionale. A più di un mese dal debutto in campionato (‎sabato 23 ottobre al Forum contro Arona), la squadra di coach Marco Cardano è alla ricerca di equilibri e gerarchie indispensabili per competere in un campionato di livello come la serie C Gold.

Nel match giocato ieri a Bielmonte il Teens ha mostrato il suo lato migliore in avvio: 22-13 il punteggio dopo 8 minuti giocati con una buona intensità difensiva e fluidità in attacco. Poi match in equilibrio, con Vercelli che ha controllato bene i rimbalzi e il Teens che è andato a sprazzi. Bene Perino sotto canestro (16 punti e 6 rimbalzi), Cena (14 con 6/8 al tiro e 6 recuperi), Caroli (18 con 4 assist e 3 recuperi) e Cerri (5 punti con 3 recuperi e 3 assist). Teens con tante assenze dovute a piccoli guai fisici della prima parte di preparazione: out quattro quinti dello starting five (capitan Maffeo, Alberto, Ouro Bagna, Ndzie), oltre al play Guelpa. Tutti dovrebbero rientrare in gruppo a partire da oggi, con la ripresa degli allenamenti prevista alle 19 al Forum. Venerdì terza amichevole stagionale: alle 20.30 al Forum match contro Casale, avversaria diretta nel girone piemontese di C Gold.

Questo il bilancio di coach Cardano dopo le prime tre settimane di preparazione: «Sono stati 20 giorni intensi, nei quali la squadra ha lavorato sempre con il massimo impegno, mettendo tanta benzina nelle gambe. Dobbiamo sicuramente crescere nell'intensità difensiva e nelle collaborazioni in attacco, aspetti sui quali lavoreremo molto di più a iniziare da questa settimana. Per fortuna manca ancora un mese prima dell'esordio in campionato, il tempo necessario per prepararci al meglio e recuperare tutti i giocatori che sono stati fermi la scorsa settimana».

Teens Biella-Vercelli Rices 78-76 (22-18; 43-42; 65-61).

Biella. Dotti 3, Rinaldi 5, Cerri 5, Vercellino ‎6, Perino 16, Cena 14, Caroli 18, Di Micco 5, Angelino 6. Ne: Guelpa. Allenatore: Marco Cardano.