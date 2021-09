Giornata dello sport a Zumaglia nel ricordo di Gigi Delpiano

Una giornata dedicata allo sport e alle nuove generazioni. Questo l'obiettivo dell'evento organizzato dal comune di Zumaglia, in collaborazione con la FC Vigliano, associazione che gestisce gli impianti sportivi di via delle Rimembranze, luogo designato dell'appuntamento dedicato ai più giovani.

Per l'occasione, si svolgerà il Memorial Gigi Delpiano, dedicato al commissario, fondatore e primo presidente del Coni Biella, scomparso lo scorso anno all'età di 92 anni. Stella d'oro al merito sportivo, Delpiano è stato anche presidente onorario di Pallacanestro Biella e figura autorevole del mondo sportivo biellese.

Il programma prevede alle 14.30 di sabato 25 settembre il multisport, la messa in scena di basket, calcio a 5, tennistavolo, tennis, pattinaggio, pallamano. Alle 17 avrà luogo il ringraziamento alla famiglia Delpiano per il prezioso operato del compianto Gigi Delpiano nell’ambito sportivo e sociale, con la consegna della targa ricordo al Cavaliere Egidio Bruschi per la proficua attività di volontariato. A seguire buffet e chiusura dell'attività.