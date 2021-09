Pella su Berlusconi: "Si conferma punto di riferimento indiscusso in Europa"

“L'intervento del presidente Berlusconi, atteso e acclamato dalla platea del PPE riunito in questi giorni a Roma, ha affrontato tutti i temi più urgenti che l'Unione Europea deve discutere, tratteggiando, al contempo, la visione di come l'UE stessa dovrà evolversi per garantire pace, prosperità e sviluppo ai propri cittadini”. A scriverlo, in una nota stampa, il deputato e capogruppo della Commissione Bilancio di Forza Italia Roberto Pella.

“I popolari sono la casa dei liberali in Europa, così come Forza Italia lo rappresenta per l'Italia, il garante dei nostri valori e della nostra identità e il perno del processo d'integrazione, che dovrà necessariamente passare per la costruzione di un esercito e una politica di difesa comuni e per il rafforzamento della politica estera – spiega Pella - Di fronte alle sfide epocali che le prossime generazioni di cittadini europei si troveranno a gestire, l'UE deve prepararsi sin d'ora dotandosi dei necessari strumenti legislativi e delle indispensabili linee d'indirizzo politico proprie del popolarismo europeo, aspetti su cui il presidente Berlusconi é impegnato da sempre. Grazie all'intervento del presidente Berlusconi e al grande impegno del nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, Forza Italia si conferma punto di riferimento indiscusso in Europa e traino per il futuro di un'Europa sempre più unita e solidale”.