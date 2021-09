Dal Mise due nuovi strumenti per le imprese, Pichetto: “Governo ha progetto chiaro per rilancio paese e occupazione”

“Le imprese italiane potranno contare da lunedì su due strumenti importanti che il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione per sostenere il rilancio, l'occupazione e la crescita economica del Paese”. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, a seguito del via libera agli incentivi Mise che saranno operativi a partire dalla prossima settimana.

"Il Ministero dello Sviluppo economico - precisa Pichetto - sostiene le imprese italiane finanziando due strumenti importanti : i nuovi contratti di sviluppo, con la clausola voluta dal ministro Giorgetti per quelle imprese che si impegneranno ad assumere in via prioritaria i lavoratori di aziende in crisi e il fondo Grandi Imprese in Difficoltà, per il rilancio delle grandi aziende in temporanea difficoltà, o in amministrazione straordinaria, a causa dell'emergenza Covid. Il governo ha un progetto molto chiaro per il rilancio del paese : penso che tutta l’economia possa trarne vantaggio".