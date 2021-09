Venerdì una nuova degustazione dal sapore toscano targata Fisar Biella con la Sommelier Carlotta Salvini

Venerdì 24 settembre, Fisar Delegazione di Biella porterà il sapore della Toscana direttamente nei calici biellesi. Sempre all’interno della rinomata cornice del Relais Santo Stefano di Sandigliano, un’accurata selezione di cinque vini provenienti dalle zone del Chianti accompagnerà quattro piatti caratteristici del territorio toscano per una serata alla scoperta di un vino con oltre mille anni di storia.

A fare da guida nella degustazione targata Fisar ci sarà la Sommelier Carlotta Salvini che, nel 2019, è stata premiata come Miglior Sommelier Fisar dell’anno.Il costo di partecipazione per i soci è di € 40,00 mentre per i non soci sarà di € 50,00 – è gradita la prenotazione e la comunicazione preventiva di allergie o intolleranze.

Per informazioni: https://mailchi.mp/ae658075b700/chianti-24092021?e=40eeb4bc51

Tel: 333 633 7596

Pagina Facebook: www.facebook.com/fisarbiella