Giornata Ecologica a Verrone, un appuntamento da non perdere

Sabato 25 settembre ritrovo in piazza Alpini d’Italia per due importanti appuntamenti incentrati sull’ecologia. All’insegna della lotta allo spreco e del riciclo, la mattinata sarà dedicata al riuso: entro le 9 i residenti della città potranno conferire oggetti usati ed ingombranti che potranno poi essere ritirati dalle 10 alle 12 da chiunque ne abbia bisogno (anche non residenti).

Nella stessa piazza alle 10 appuntamento per “Puliamo il Mondo”. Come ogni anno il comune di Verrone partecipa all’iniziativa di Legambiente invitando i cittadini a diventare “netturbini per un giorno” e ripulire il proprio paese. Verranno forniti kit appositi ai partecipanti comprendenti guanti, adesivi, cappellini, sacchi per la raccolta dei rifiuti e un mezzo di trasporto per l’immondizia raccolta. Per aderire alla giornata contattare Cinzia al 340 3540037 o Giordana al 340 4780844. La manifestazione si terrà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid in vigore al momento.