Biella Sposi, giornata speciale in piazza Duomo

Rendere il proprio matrimonio un’esperienza indimenticabile. E’ il sogno di tutti gli sposi, ma è anche l'obiettivo delle aziende di eccellenza che il 26 settembre, dalle 10 alle 20 a Biella piazza Duomo, accompagneranno per mano le coppie nella scelta di tutti i dettagli utili per il giorno del loro matrimonio. Una rassegna unica e prestigiosa allestita a Biella in piazza Duomo.

A Biella Sposi si potrà trovare wedding planner, l'abito da sposa che hai sempre sognato, l'abito da sposo, le bomboniere, i fotografi, la torta nuziale più romantica, i musicisti, i ristoranti, i catering, le location più suggestive, l'arredamento; tutti i prodotti e servizi per gli sposi di tendenza e tante idee e consigli per rendere magico il tuo matrimonio.

"Quest'anno grande novità, durante la domenica una lunga carrellata di artisti, ballerini, attori, modelle, cantanti si alterneranno sul palcoscenico montato appositamente in piazza Duomo, rendendo la giornata ricca di emozioni - annuncia Barbara Acquadro titolare Sempre Sempre - Una rassegna unica e prestigiosa che vuole coinvolgere tutto il territorio".

"Biella Sposi - prosegue Massimo Foscale direttore di Confartigianato Biella - è un appuntamento che coinvolge un numero importante di aziende del territorio che si scommettono investendo sulle loro peculiarità. La pandemia ha prodotto una serie di fattori psicologici che possono portare a problemi sul piano della salute emotiva, con questo evento vogliamo riavvicinare la normalità. Ci auguriamo che la manifestazione abbia il successo dell'anno scorso che ha visto la partecipazione di 12000 visitatori."

“Biella Sposi - conclude Christian Clarizio della Proloco Biella - è un evento speciale curato in ogni minimo dettaglio, che trasformerà piazza Duomo in un elegante salotto, un appuntamento da non mancare". L’evento, organizzato da "Sempre Sempre eventi “ in collaborazione di Confartigianato Biella e Proloco Biella con il gratuito patrocinio di Comune di Biella e Atl. L'ingresso è gratuito.