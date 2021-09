Grande successo per la mostra dedicata al Ferragosto Andornese (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Grande successo per la mostra dedicata al periodo d'oro del Ferragosto Andornese conclusasi nella giornata di domenica 19 settembre. Molti visitatori, dal 20 giugno scorso, hanno raggiunto le sale del Museo del Territorio per ammirare la rassegna dal titolo “La musica italiana è passata di qui”.

“Non sappiamo ancora il numero esatto ma l'impressione è che l'affluenza sia stata ottima – commentano gli organizzatori – Siamo appassionati di musica ma non certo esperti nell'organizzazione di mostre. Però ci abbiamo messo tanta passione ed entusiasmo. Abbiamo passato ore e ore, insieme a Giuliano Fighera, a selezionare migliaia di negativi cercando di intuire i volti dei cantanti e le fotografie più originali del pubblico. Alla fine ne è venuto fuori un lavoro che in molti ha fatto riemergere ricordi e nostalgie di un tempo che non c'è più. Ad altri, invece, ha fatto riscoprire ciò che è accaduto a Biella tanti anni fa. Abbiamo ricevuto, di persona e online, migliaia di apprezzamenti e commenti positivi”.

Tanti gli artisti ritratti negli scatti di Sergio Fighera: da Rita Pavone, passando per Gianni Morandi, Patty Pravo, Adriano Celentano fino a Lucio Dalla e Mina. Tanti i ringraziamenti da parte dei curatori della mostra: “In primis al Comune di Biella e all'assessore Gaggino, al Museo del Territorio e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Fila Museum, insieme al Comune di Andorno Micca, Unione Montana Valle Cervo, Federico Botto di Botto Wool, Alberto e Andrea Maffeo del Centro Promotori Allianz Bank Biella e Alessandra Montanera. Infine, un grandissimo grazie a Efrem Galliera e Sergio Fighera, che hanno fatto la storia del Ferragosto e quindi anche di questa mostra”.