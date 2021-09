Trova il fidanzato in compagnia di una donna e gli distrugge la casa e la Maserati: ora rischia una denuncia

Vuole fare una sorpresa al fidanzato ma una volta entrata in casa lo trova in compagnia di un'altra donna e scoppia il putiferio. L'incredibile vicenda è avvenuta la scorsa settimana in un quartiere di Biella: dalle prime ricostruzioni, la campagna avrebbe trovato il suo uomo insieme ad una giovane e, di fronte a quella scena, avrebbe cominciato a scagliare oggetti di valore contro la coppia, che si sarebbe rifugiata, terrorizzata, in due stanze diverse per sfuggire alla sua furia.

La giovane sarebbe poi scappata dalla finestra per rifugiarsi a casa dei vicini chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Una volta giunta sul posto, la Polizia ha sorpreso la donna visibilmente adirata e intenta a danneggiare una delle macchine presenti in garage, una Maserati di enorme valore.

Una volta tranquillizzata, gli agenti sono entrati all'interno dell'abitazione trovando un vero e proprio scenario di guerra: cassetti svuotati, soprammobili infranti e arredi distrutti. È in corso la quantificazione esatta dei danni subiti. Ora la donna responsabile del fatto rischia una denuncia per danneggiamento.