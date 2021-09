Scontro auto-motorino a Valle Mosso, ferito un 17enne

È di 10 giorni la prognosi del ragazzino rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente stradale, avvenuto in via delle Scuole, a Valle Mosso, nel territorio di Valdilana. Per cause da accertare si è verificato uno scontro tra un'auto guidata da una donna, rimasta indenne, e un motorino condotto da un 17enne.

Proprio quest'ultimo è rimasto ferito nell'impatto ed è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme alla Polizia. In seguito, il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Gli agenti hanno proceduto alla raccolta dei rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro.